12 aprile 2015 Amici 14, botto di ascolti per il serale. Emma perde un pezzo: Davide è il primo eliminato Ottima partenza per il Serale di "Amici", che con la prima puntata si è aggiudicato il miglior risultato del sabato sera con il 25.78 % di share e 5 milioni 514 mila spettatori. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Amici è il più bel talent della televisione italiana" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - E' Davide Mogavero dei Bianchi, capitanati da Emma, il primo allievo a lasciare il serale di "Amici". La prima puntata della 14esima edizione del talent di Maria De Filippi è stata un successo d'ascolti: miglior risultato del sabato sera con il 25.78 % di share e 5 milioni 514 mila spettatori. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Amici è il più bel talent della televisione italiana, un intrattenimento di livello internazionale".

DATI AUDITEL



Straordinaria partenza per il Serale di “Amici”, che con la prima puntata della quattordicesima edizione si è aggiudicato il miglior risultato del sabato sera con il 25.78 % di share e 5 milioni 514 mila spettatori, battendo Raiuno con “Senza Parole” che si ferma al 15.61% di share e a 3 milioni e 592 mila spettatori.



Sul target commerciale 15-34 anni “Amici” ottiene il 37.79% di share mentre “Senza Parole” si ferma al 6.84%.



Grande successo social per la prima puntata di #Amici14. Il numero dei tweet ha sfiorato quota 180.000. Il minuto picco alle 23:23 con 1.372 tweet.



Il talent show di Canale 5 si conferma il più commentato online dominando per tutta la sera la top ten di Twitter, balzando subito in vetta (ed è ancora oggi in top ten) e classificandosi primo che nei trend Topic Mondiali.



Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Amici è il più bel talent della televisione italiana, un intrattenimento di livello internazionale, la scuola dello spettacolo per eccellenza, la fucina da cui sono usciti e usciranno i migliori talenti italiani del canto e del ballo. Maria De Filippi è eccezionale e unica, espressione sempre di qualità e grandi ascolti.



I risultati ieri sono stati portentosi, la concorrenza annichilita: 5.514.000 telespettatori, share del 25.79% (28.82% tra i 15-64enni).



Grandissimo successo anche tra i giovanissimi con una share del 37.79% tra il pubblico 15-34 anni!



E Amici ha tenuto banco anche sui social con quasi 160.000 tweet nel corso della serata. Grazie e complimenti a Maria, al suo straordinario ed elegante modo di fare televisione, a due immense Emma ed Elisa, alla giuria tutta, ai ragazzi delle due squadre, a Virginia Raffaele, a tutto il team artistico e produttivo".

LA SERATA



Presentata la squadra Bianca, capitanata da Emma e quella Blu, da Elisa, Maria De Filippi si avvicina alla giuria, composta da Sabrina Ferilli, Renato Zero e Francesco Renga. Ospiti della serata sono Gianni Morandi, i Modà e Roberto Saviano.



Per chiarire quale delle due squadre deve esibirsi per prima Emma ed Elisa si sfidano ai fornelli. Chi cucina meglio un uovo al tegamino decide chi far partire. Carlo Cracco decreta Emma vincitrice a sua volta fa partire per prima Elisa.



PRIMA MANCHE



Elisa che chiama l'esibizione singola di canto dei The Kolors con "Maniac"; Emma risponde con un'esibizione singola di ballo con Cristian sulle note di "Anima fragile" con Braham, un professionista dello staff di Giuliano Peparini che ha perso una gamba e balla con le stampelle. Sabrina Ferilli dà il voto ai Blu, Francesco Renga concorda. 1-0 per Elisa.



Seconda prova, Emma chiama il canto di squadra in cui canta anche lei con Davide, Valentina e Mattia Briga sulle note di "Ready or not" e "Chandelier". Elisa risponde con Giorgio in una coreografia sulle note de "Il carrozzone". Sabrina dà il punto ai Bianchi e anche Francesco condivide la sua scelta. 1-1.



E' il momento della terza prova che vale 3 punti, 2 dal quarto giudice e 1 dalla giuria, viene annunciato il quarto giudice con un filmato, si tratta di Biagio Antonacci. Elisa vuole vedere il Duetto con Ospite, chiama Paola che canta con Gianni Morandi la celebre "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"; anche Emma risponde con il Duetto con Ospite, Davide e Valentina con i Modà in "Sono già solo" e "Come in un film". Antonacci vota, ma il responso lo si conoscerà solo alla fine e così fanno gli altri giurati.



Elisa schiera nella quarta prova i The Kolors nel loro inedito "Everytime"; Emma risponde con il rapper Briga che canta "Buonanotte fiorellino". Zero e Renga assegnano il punto ai Blu. 2-1 per Elisa.



Per l'ultima prova della prima manche, Emma schiera Shaila in un passo a quattro sulle note di "Gli uomini non cambiano" con Amilcar, Gianluca, Santo e Gian Maria; Elisa risponde con il Canto di Squadra in cui si esibisce con Luca, Paola e Stash con la coreografia di Giorgio su "Four five seconds". Sabrina vota per i Bianchi, Renga per i Blu, Biagio voterebbe per i Bianchi, così fa Renato. 2-2.



E' il momento del primo verdetto, vincono i Bianchi per 4-3, nella prova secretata Antonacci ha dato il punto a loro. Emma indica per l'eliminazione un componente della squadra Blu e sceglie Virginia, i ragazzi all'unanimità votano Luca e i professori dicono Michele; Elisa salva Virginia, i professori per voce di Zerbi salvano Michele. Luca è il primo eliminato provvisorio.



Prima della seconda manche, Maria intervista Belen Rodriguez alias Virginia Raffaele.

SECONDA MANCHE



Si comincia con la seconda partita, ma prima viene mandato un rvm divertente su Emma ed Elisa, le loro imitazioni e i loro atteggiamenti con i ragazzi. Al termine, Elisa non ce la fa a smettere di ridere e così fa Emma; Maria la fa tornare seria e lei chiama per la prima prova Stash e i The Kolors sulle note di "Uptown funk", in cui lui accenna ad una coreografa e il direttore artistico lo accompagna con la chitarra.



Emma schiera Valentina che si esibisce su "Tu sì na cosa grande" nella versione di Renato Zero. Renga vota per i Bianchi e così fa la Ferilli. 1-0 per Emma.



Elisa per la seconda prova chiama Michele in un tango sulle note di "I maschi"; Emma risponde con Briga che canta "Formidable". Renato vota per Michele, Sabrina per Briga e Francesco, in visibile difficoltà, vota per Briga. 2-0 per Emma.



Terza prova, Elisa schiera se stessa in un tributo a Lucio Dalla sulle note di "Caruso", che sceglie perchè le ricorda il padre che amava molto questa canzone, si emoziona, il pubblico le tributa una standing ovation, Emma si alza e canta un accenno a cappella insieme a lei, poi anche Emma canta e balla una sua versione della celebre canzone di Dalla. Standing ovation anche per lei, quindi la votazione che rimarrà secretata fino alla fine.



Elisa rischiera Paola in "E penso a te" di Battisti. Emma risponde con Klaudia in una coreografia suggestiva su "Una furtiva lagrima" con Santo e Sabatino. Sabrina sceglie i Bianchi, Renato vota per i Blu e Renga per i Bianchi. 3-0.



Maria annuncia una novità di quest'anno, il Magic Ball, che quando il punteggio è 3-0 dà la possibilità alla squadra perdente di giocarsi il tutto ribaltando il risultato se ottiene nella prova il voto unanime della giuria; Elisa si alza, ma non sceglie la sfera d'oro, bensì quella nera.

Il coach dei Blu si consulta con gli insegnanti e schiera Virginia in una coreografia sulle note di "Il cielo in una stanza". Emma risponde con il Ballo di Squadra sulle note di "Ta fete" di Stromae con quindici professionisti. Sabrina per i Bianchi e Zero, che giudica la scelta di Emma iniqua nei confronti di quella di Elisa, vota per i Blu. 3-1 per Emma.



La seconda manche è vinta dai Blu per 4-3, nella prova secretata Antonacci ha votato per loro. Tocca ai Blu fare i nomi di chi eliminare, Elisa vota per Davide, i ragazzi per Shaila e i professori Cristian. Emma salva Shaila e i professori per voce della Celentano, Cristian. Il secondo eliminato della serata è Davide.

BALLOTTAGGIO



Elisa va nel backstage da Luca e gli comunica contro chi dovrà effettuare il ballottaggio, poi lo conforta e gli consiglia di cantare il suo inedito "Dialogo". Emma va dietro le quinte e parla con Davide consigliandogli di rispondere con "Overdose d'amore".



Prima del responso finale, Maria introduce lo scrittore Roberto Saviano, autore del libro "Gomorra" che fa un discorso "alto" sul senso della vita e ciò che conta, sugli ultimi che scappano dai loro Paesi e si spaventano davanti ad una macchina fotografica.



E' il momento del verdetto finale della serata, i professori e la giuria al completo eccetto Biagio Antonacci votano e salvano Luca. Davide è ufficialmente eliminato. Chiudono la puntata gli Sheppard che eseguono la loro hit "Geronimo".