Amici 14, Bianchi e Blu si giocano il posto in semifinale

Sabato 23 maggio, alle 21.10 su Canale 5, in onda la settima puntata di "Amici", il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. A dare il via alla gara tra le due coach è la cantante e conduttrice Iva Zanicchi. Intanto la finale si avvicina e i ragazzi si giocano il loro posto in semifinale: Briga, Valentina e Klaudia della squadra di Emma (i Bianchi); Stash and the Kolors, Giorgio e Virginia dei Blu di Elisa