Amici 14, ancora un ballerino eliminato: è Cristian Lo Presti

12:45 - Ancora un ballerino costretto a lasciare "Amici 14". Il quinto eliminato del serale del talent di Maria De Filippi è infatti Cristian Lo Presti. Davanti al quarto giudice Lorella Cuccarini, l'allievo di Emma ha perso la sfida finale con il ballerino della Squadra Blu, Giorgio, e ha dovuto lasciare la scuola, tra le lacrime della fidanzata Virginia. Ospiti della puntata, che ha visto il ritorno di Roberto Saviano, Massimo Ranieri e il rapper Marracash.

Nuova puntata ricca di spunti e ospiti per il talenti di Maria De Filippi. I Blu di Elisa si sono aggiudicati la prima manche: dopo che Elisa ha nominato Cristian, gli allievi Valentina (tranne Luca che ha puntato il dito su Briga, i professori hanno nominato Klaudia. Di fronte alla scelta da fare Emma ha salvato Valentina. Tra Cristian e Klaudia i professori hanno quindi salvato quest'ultima e così Cristian è stato il primo eliminato della serata.



La seconda manche è stata un trionfo via l'altro per i Bianchi. Al momento di decidere l'eliminato, dopo che Emma ha nominato Luca, gli allievi Virginia e i professori Giorgio, Virginia viene salvata da Elisa e Luca dai prof. La decisione è stata molto contestata dal pubblico ma il risultato è stato che Giorgio è finito al ballottaggio con Cristian.



Dopo le esibizioni di Cristian e Giorgio è arrivato il momento del flafh mob di Roberto Saviano, in attesa del verdetto. A lasciare il programma è Cristian, Virginia è disperata e lo abbraccia piangendo mentre la squadra di Emma si trova sotto. A sabato prossimo.



BOOM DI ASCOLTI - Nuova vittoria per "Amici": LA quinta puntata raggiunge il 23.28% di share pari a 4 milioni 714 mila spettatori, superando il competitor “Senza Parole” fermo al 14.66% di share e a 2 milioni 886 mila telespettatori. Canale 5, grazie al talent show di Maria De Filippi, si assicura prima e seconda serata. Sul target 15-34 “Amici” vola al 33.85% di share, oltre 27 punti percentuali più del programma del prime time di Raiuno (5.58% di share). Lo show conferma la sua forza e credibilità anche su web e sui social, scalando le classifiche dei Trend Topic con oltre 121 mila cinquettii e un picco di 1.340 tweet in un minuto alle ore 00.24 e assicurandosi, con l'hashstag #Amici14, il primo posto nei TT Italia e il secondo posto nella classifica dei TT mondiali.