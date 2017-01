8 aprile 2015 "Amici": le coach verso il serale tra prove e cioccolato L'appuntamento con il talent di Maria De Filippi è per l'11 aprile alle 21.10 su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - "Amici 14" scalda i motori. Tutto è pronto per il primo appuntamento con il serale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi l'11 aprile alle 21.10 su Canale 5. Emma regala cioccolato ai suoi ragazzi e prepara le esibizioni con consigli sulla postura e la tecnica puntando anche sull'allenamento fisico. Elisa "corregge" l'inglese ai suoi allievi, imbraccia la chitarra e prova un brano corale. Insomma, sarà una sfida senza esclusione di colpi.

Emma fa ascoltare a Briga una particolare "Buonanotte fiorellino" che al rapper piace subito e poi insieme provano "Formidable". La Marrone interviene correggendolo sulla postura e dispensa consigli su come cantare il brano. Arriva quindi il momento di Davide, e la coach lo trova "moscio". Lo invita a fare esercizio fisico, addominali compresi. E non è molto soddisfatta dell'interpretazione dei due brani: "Overdose d'amore" e "Balliamo sul mondo". "L'esibizione prevede coriste e percussioni, devi muoverti come se interagissi con loro", dice Emma. Arriva anche il momento delle coccole, il direttore artistico regala ai suoi allievi un uovo di Pasqua, con tanto cioccolato buonissimo.



Elisa lavora con i suoi ragazzi - della Squadra Blu - a un brano corale. E si mette alla chitarra per Luca, Paola e i The Kolors. La canzone è "Four five seconds", e la cantautrice puntualizza la pronuncia in inglese e le armonizzazioni del brano. Luca è un po' dispiaciuto perché non riesce a proporre i suoi inediti e ne parla con Paola, che gli raccomanda di non arrendersi e di far ascoltare anche altri brani, non solo "Dialogo". Paola invece è concentrata sul serale: ha paura delle sfide ma soprattutto non riesce ancora a trovare una sua identità: "Non sono cantautrice, non suono strumenti". Ma in fondo il compito della scuola è anche quello di aiutare i ragazzi a trovare un proprio stile...