17 aprile 2015 "Amici 14", Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso accendono la seconda puntata Secondo appuntamento con il talent di Maria De Filippi sabato 18 aprile su Canale 5: Loredana Bertè al posto di Renato Zero, Paolo Bonolis è il quarto giudice Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:53 - Sabato 18 aprile in prime time su Canale 5 arriva il secondo appuntamento serale con "Amici 14". E le sorprese nel talent di Maria De Filippi non mancano. Loredana Bertè succede a Renato Zero, ad affiancare Sabrina Ferilli e Francesco Renga come quarto giudice ci sarà Paolo Bonolis. Gli ospiti musicali sono Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso. I Bianchi capitanati da Emma hanno perso Davide, Elisa con i Blu riuscirà anche stavolta a spuntarla?

Nei giorni scorsi due ex allievi sono passati a trovare i ragazzi. Elena D'Amario, presente nella nona edizione, ora è diventata la prima ballerina della David Parsons Dance Company e ha racconta la sua esperienza di allora quando faceva parte dei Blu e vinse la Borsa di Studio con la compagnia americana per un contratto che a New York poi rinnovato. Enrico Nigiotti, invece, nel 2010 abbandonò il programma a poche serate dalla fine e li invita a cogliere questa opportunità importante, senza farsi mai abbattere qualunque cosa accada.



Intanto nella scuola si prova e sale la tensione. Valentina e Briga affrontano una nuova lezione di crossfit, poi la cantante a lezione con Emma mostra un po' di disagio vocale. Il direttore artistico, che la sente "cupa" e l'allieva conferma. Quindi prova "Come together" e "E non finisce mica il cielo". La coach nota che la voce di Valentina è come se stia andando "in protezione", quindi la esorta a trovare un equilibrio: "D'ora in poi con te sarò Emma la tiranna". Luca e Paola preparano il brano "The sound of silence" con Raffaella. E mentre Giorgio prova la sua coreografia in casetta, Virginia e Michele dormono così Veronica Peparini li invita a lavorare di più sul loro fisico. Obbligandoli a fare almeno mezz'ora al giorno di allenamento.



Nel secondo appuntamento con il serale di Amici 14 ci sarà ancora spazio per la travolgente comicità di Virginia Raffaele e un gradito ritorno: Luca Argentero, giurato del talent show nella scorsa edizione, sarà ospite dell'imperdibile puntata.