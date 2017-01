"Amici 14", Shaila: "Ho imparato tanto anche litigando con Virginia"

09:32 - Appena è uscita dalla scuola di "Amici 14", Shaila è stata accolta come una star dai suoi fan. La ballerina della Squadra dei Bianchi, quarta eliminata dal talent di Maria De Filippi, la sua vittoria l'ha già ottenuta. E pazienza se in sifda ha perso proprio con l'amica-nemica Virginia, tutto serve nella vita. Come confessa a Tgcom24: "Ho imparato tanto anche litigando. Sono contenta di essere arrivata per quella che sono alla gente a casa".

Shaila ti ha pesato perdere con Virginia?

No. In realtà quando sono sulla scena penso solo a me stessa e non a chi ho davanti. Non è egoismo o cattiveria, semplicemente vado dritta per la mia strada.



Ci racconti l'evoluzione della vostra amicizia?

Eravamo amiche, poi un giorno abbiamo discusso. Io ho detto quello che pensavo ma lei non l'ha presa bene. Io sono sincera, per me l'amicizia è dire sempre quello che si pensa. Senza prendere in giro nessuno. E non mi pento di aver detto delle cose. Capita di litigare se è destino torneremo a frequentarci.



L'esperienza del serale come è stata?

Molto bella, non credo che mi capiterà più una cosa del genere. Tutte le persone che ho conosciuto mi hanno dato qualcosa. Ho imparato davvero tanto. Anche litigando.



La Celentano non è sempre stata dolcissima con te...

E' una insegnante ed ha il diritto di dire quello che vuole. Io queste critiche le apprezzo, perché mi aiutano a migliorare e fare sempre meglio. Quindi la ringrazio.



Sei stata accolta come una star dai fan, cosa hai provato?

Non me lo aspettavo e sono contenta. Perché significa che sono arrivata a loro, hanno capito come sono fatta, hanno accettato tutto di me. Conquistare il cuore delle persone è una cosa bellissima.



Adesso cosa succede?

Comincia la seconda fase. Mi piacerebbe lavorare in tv, e mi piacerebbe anche viaggiare, andare all'estero e conoscere posti nuovi. Ho fatto il liceo linguistico, magari metto finalmente in pratica quello che ho imparato....