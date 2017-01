"Amici 14", scherzi a Emma e Elisa

Durante le prove Stash ha finto di stare male e si è allontanato: "Scusami Eli, ma devo andare un attimo in bagno, non mi sento molto bene". Una volta chiuso in bagno ha spruzzato un gas puzzolente, mentre con il telefonino riproduceva rumori molesti. In ansia per l'assenza prolunga del suo allievo, Elisa è andata a cercarlo e si è trovata davanti l'imbarazzante spettacolo. Un po' divertita e un po' preoccupata, la cantante ha affrontato la situazione con il suo cuore di mamma e gli ha persino preparato un clistere. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, Stash è uscito dal bagno e le ha confessato tra le risate che si trattava solo di uno scherzo.