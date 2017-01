9 maggio 2015 "Amici 14", ospiti speciali Lorella Cuccarini e Roberto Saviano Lo scrittore rifletterà sul potere della lettura, mentre la showgirl sarà il quarto giudice. Attesa per i duetti con Massimo Ranieri e Marracash Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - Quinto appuntamento con "Amici 14", il talent show condotto da Maria De Filippi, programma leader del sabato sera in tv e sui social. Ad affiancare la giuria composta da Loredana Bertè, Sabrina Ferilli e Francesco Renga, questa settimana arriverà la showgirl e conduttrice Lorella Cuccarini. Ritornerà Roberto Saviano, che con un flash-mob letterario rifletterà sull'importanza della lettura e della parola scritta.

Per i duetti degli allievi le coach hanno scelto due artisti molto diversi tra loro: Massimo Ranieri e Marracash. La gara intanto entra nel vivo, con la finale che si avvicina, cantanti e ballerini stanno dando il massimo per non venire eliminati. Per ora c'è una situazione di parità tra le due squadre: sia i Blu di Elisa che i Bianchi di Emma sono rimasti con quattro talenti a testa.



A contendersi il titolo nei Bianchi i cantanti Briga e Valentina, e i ballerini Klaudia e Christian. I talenti Blu sono invece Giorgio e Virginia per la sezione danza, The Kolors e Luca per quella di canto.