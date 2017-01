"Amici 14", Davide Mogavero: "Non mi aspettavo di uscire subito, ora inizia il bello"

11:05 - L'unico rammarico di Davide Mogavero è quello di non aver potuto farsi conoscere meglio, ma il primo allievo - della squadra dei Bianchi capitanata da Emma - eliminato dalla 14esima edizione di "Amici" ha le idee chiare. E nessuna intenzione di fermarsi. A Tgcom24 racconta che l'album è pronto, a giorni uscirà anche il primo singolo, e sul talent sottolinea: "Non mi aspettavo di uscire subito, ma è un gioco, il bello comincia adesso".

Davide, il bello comincia adesso, lo sai?

E sì, la vita è fuori. Il talent dà una grandissima possibilità, per questo io ringrazio enormemente Amici, ma poi quello che è importante è affrontare la vita di tutti i giorni. Ora inizia il lavoro vero e io non mi tiro certo indietro.



Come ti stai preparando?

A breve uscirà il mio primo singolo, non sappiamo ancora quale brano, un titolo poterebbe essere 'Amore svegliami'. Il disco è già pronto, ci sono pezzi scritti anche da me con altri autori. Brani molto forti. Finalmente ho la possibilità di fare ascoltare altri inediti alle persone che finora mi hanno seguito e a quelli che ancora non mi conoscono.



C'è amarezza per l'eliminazione?

C'è un po' di rabbia, perché non mi aspettavo di uscire alla prima puntata. Ma ci sta: è un gioco. E' tutto imprevedibile. Mi dispiace solo di non aver avuto la possibilità di far conoscere Davide come artista completo, si è visto solo l'interprete. La scelta di fare rimanere Luca è giustificata, è un cantautore, ha cantato un suo pezzo...



Emma ci è rimasta malissimo, hai visto?

Sì. Non ho ancora avuto il piacere di parlare e scambiare due chiacchiere, ma lo faremo presto.



Perché sei uscito?

L'unica spiegazione che posso darmi è che era una gara non pari. Luca ha presentato un pezzo scritto da lui e arrangiato da Elisa, io ho cantato una cover, non era neanche una delle mie preferite, anche se Zucchero mi piace tantissimo. Considerando che in giuria c'erano tre cantautori sicuramente hanno premiato quel lato. Ma anche io avevo delle cose da fare ascoltare...



Con 'The Voice' cosa è successo?

(Ride, ndr) Su Twitter mi hanno invitato a partecipare, era un cinguettio ironico sul mio percorso. Ho partecipato prima a X Factor e poi ad Amici... Era un po' dire 'dai ora ti manca The Voice..'. Non ho risposto ma non me la sono presa. Ci ho riso su... Sono un ragazzo che insegue il suo sogno e per realizzarlo sono disposto anche a girare tutti i talent.