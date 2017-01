"Amici 14": Briga firma il suo primo autografo per Maria De Filippi

Sorpresa speciale per Briga, il rapper romano di "Amici 14", che ha festeggiato nella scuola l'uscita del suo disco "Never Again", primo nella classifica di iTunes. Il cantante si è visto recapitare un pacchetto da Maria De Filippi, con all'interno una copia dell'album e una penna per firmare il suo primo autografo: "Ti faccio una dedica speciale. Io sono proprio felice di tutto questo, ci sta Amici su quel podio".