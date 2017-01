28 aprile 2015 "Amici 14", Briga ascolta per la prima volta il duetto con Tiziano Ferro e si emoziona Il rapper della Squadra Bianca è soddisfatto e già pensa a come inserire il brano nel suo primo cd Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:29 - Nella scuola di "Amici 14" è tempo di sorprese. La scorsa settimana Briga aveva ricevuto la telefonata di Tiziano Ferro in cui gli comunicava che il brano "Indietro" con cui hanno duettato durante il serale è stato inciso e farà parte dell'album dell'allievo. Bene, per il rapper della Squadra Bianca di Emma, è arrivato il momento di ascoltare per la prima volta la registrazione. Tra emozione ed euforia.

Mattia non sa cosa dire, i compagni sono felici per lui, e al termine tutti lo abbracciano. Valentina è la più colpita, dice che si immaginava già in macchina mentre ascoltava quel pezzo in radio e Mattia è soddisfatto di come sia venuto, trovando la sua voce e quella di Tiziano in sintonia e chiedendosi ora in quale posizione del cd inserire la canzone: all'inizio, per ultima o realizzarne un singolo?



Mentre prende un caffè, l'allievo pensa comunque di aver fatto una bella figura e ringrazia tutti: "Mi siete stati vicini in questo bellissimo momento".