14 aprile 2015 "Amici 14", bilancio amaro per Emma

Elisa è furiosa con un suo allievo Dopo la sconfitta della squadra dei bianchi che hanno perso Davide, le direttrici artistiche incontrano i ragazzi ... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - Dopo l'eliminazione di Davide nella prima puntata del serale di Amici 14, nella scuola di Maria De Filippi è tempo di bilanci. La squadra bianca capitanata da Emma ha perso un elemento e la coach non la prende benissimo: "Sto male, era un pezzo potente". Dal canto suo Elisa si gode la vittoria: "E' stata premiata l'autenticità". Ma subito nasce una discussione con Luca, che nonostante sia salvo non è contento della performance.

"Ho schierato un pezzo di una potenza come 'Anima Fragile' e non ce l'abbiamo fatta - dice Emma rivolgendosi ai suoi - secondo me era una delle prove più forti, la sconfitta è stata una cosa emotivamente devastante, ho perso. Tutto può succedere. Ritengo di aver messo in campo una super tattica, ma Davide non è qui con noi". In sostegno del direttore artistico arriva Briga: "Non mi sembra che tu abbia sbagliato, è tutto molto strano il modo in cui abbiamo perso la partita".



Emma rincara la dose: "Non entro nel merito di cosa sia giusto o sbagliato, ho cercato di fare una scelta onesta. Cerco di sempre capire cosa pensano gli altri. Un artista è artista anche quando cammina per strada. A me nessuno ha mai detto cosa dovevo fare, sono arrivata qui con tanti schiaffi, calci e umiliazioni".

Elisa invece non nasconde la sua felicità: "Sono stata contentissima , perché è stata premiata l'autenticità... non abbiamo scimmiottato nessuno, il nostro non è un copia e incolla, siamo sul palco senza schemi e formule, portiamo noi stessi". Ma Luca, che ha vinto contro Davide non è soddisfatto della sua performance: "Invece dovresti essere contento perché ti hanno preferito a un'altra persona che cantava anche meglio di te sotto certi punti di vista, tu sei stato premiato per un'altra cosa. Renditi conto di questa cosa. Prima della tua esibizione abbiamo visto un filmato con dei bambini che alzano le mani davanti all'obiettivo di una macchina fotografica e pensano che sia un fucile. Quindi sono altre le cose che dovrebbero preoccuparci...".