"Decido io chi diventa Miss Mondo, io do delle indicazioni alla giuria" Aveva dichiarato l'allora presidente del concorso regionale alla ragazza senza ovviamente sapere di essere ripreso da una telecamera nascosta e in seguito si era assicurato che tale notizia non venisse divulgata. Ovviamente per la ragazze, la vittoria aveva un "costo". Un sistema, insomma, non proprio regolare che grazie all'intervento di "Striscia la notizia" è stato smascherato.