Sparatorie nei film: una legge blocca le armi e i set d'azione si fermano

15:28 - Si prospettano tempi difficili per tutte le produzioni italiane, film e fiction, di azione. Una modifica apportata alla legge che regolamenta la fornitura di armi a uso scenico infatti rischia di rendere impossibili girare scene di sparatorie e simili. Anica e Apt, hanno annunciato che le forniture si fermano e con esse "tutti i set cinematografici e di fiction d'azione".

L'allarme lanciato dall'Associazione nazionale delle industrie cinematografiche e da quella dei produttori televisivi punta ad accendere un faro sul problema e ad arrivare al più presto a una modifica della legge. Perché se qualcuno previdente, come il produttore di TaoDue Pietro Valsecchi, ha fatto girare per tempo un buon numero di scene per essere a posto almeno per i prossimi mesi, il problema, se non affrontato rapidamente, rischia di assestare un colpo durissimo alla nostra industria cinematografica.



Il punto è che nei film, per questione di verosimiglianza, si sono sempre usate armi vere modificate dalle stesse fabbriche di armi che certificavano che gli spari sarebbero stati a salve. La modifica alla legge, secondo le armerie, rende impossibile la certificazione e da questo arriva il blocco totale.



Senza contare che molte delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, da "Distretto di polizia" a "Squadra antimafia", dal "Capo dei capi" a "Romanzo criminal" e "Gomorra", sono di azione, potrebbero andarci di mezzo anche produzioni internazionali. A febbraio per esempio si dovrebbero girare a Cinecittà alcune scene del nuovo film di 007, ma così rischia di essere impossibile. O la situazione si sblocca o si dovrà andare a girare fuori dall'Italia. E per l'industria cinematografica nostrana sarebbe un colpo al cuore. E non sparato a salve.