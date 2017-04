Tania Cagnotto, bronzo olimpico dal trampolino di 3 metri e argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapè alle Olimpiadi di Rio 2016, è stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live. La tuffatrice, considerata la più grande di tutti i tempi in Italia, si è sposata da pochi mesi, ma il giorno delle sue nozze non ha potuto condividere la sua gioia con la sua amica Jessica: bolzanina, ma residente a Torino, che a lei è molto cara. La D'Urso, per questo, le ha fatto gradita sorpresa invitandola in studio e regalando alla Cagnotto un caloroso abbraccio, che aspettava da tempo. Tania, dopo le Olimpiadi, ha annunciato il proprio ritiro e, a maggio, sarà ancora in piscina per chiudere definitivamente la propria trionfale carriera ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, che si terranno proprio alla Piscina Monumentale di Torino.