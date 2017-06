Domenica Live è stata per Barbara D'Urso una puntata ricca di sorprese: dopo aver inaugurato la trasmissione con gioia ed euforia per essere in diretta anche nel giorno del suo sessantesimo compleanno, si è ritrovata a vedere il film della sua vita nella camera emozionale. Dalla perdita della mamma Vera al secondo matrimonio del padre, dalla nascita dei suoi figli Giammario ed Emanuele ai successi in tv, eccola mentre si emoziona e non riesce a trattenere le lacrime.