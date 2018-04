Nel corso della decima puntata dell'Isola dei famosi non sono mancati momenti di vera emozione per Francesca Cipriani, che ha potuto riabbracciare il padre dopo lungo tempo. Come ha spiegato Alessia Marcuzzi nel corso della trasmissione, i genitori della showgirl sono separati e il padre vive in America: per questo Francesca non riesce a vederlo così spesso. Prima della bella sorpresa la naufraga è stata messa a durissima prova e a dovuto rinunciare, con grandissimo dispiacere, a diversi piatti prelibati. Alla fine, però, la vera 'ricompensa' è arrivata e Francesca ha rivisto il padre.