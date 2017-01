Sophia Bush piange la morte dell'ex su Instagram: "Grande amore della mia vita"

La storia con Dan Fredinburg era finita ad agosto dell'anno scorso, ma Sophia Bush continuava a sentire il suo ex. L'attrice, protagonista di molte serie tv Usa, appena ha saputo della morte (è stato travolto da una valanga provocata dal terremoto sul monte Everest, ndr) ha postato su Instagram un messaggio in cui traspare tutto il suo dolore: "Era uno dei grandi amori della mia vita, uno dei miei amici più veri".

L'ex di Sophia era un manager di Google, amava molto i viaggi e l'avventura ed è morto a 33 anni. La star 32enne di "One Tree Hill" e "Chicago PD" sui social l'ha ricordato così: "Il mio cuore è frantumato in mille pezzi, tante piccole schegge che difficilmente riuscirò a ricomporre. Era unico e divertente, non aveva paura di niente. Pensava ad un futuro migliore per il mondo".