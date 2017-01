Sofia Vergara sexy sul set di "Modern Family"

Per la seconda volta nel giro di qualche settimana, Sofia Vergara posta sul suo profilo Instagram una foto dal set di "Modern Family", con il misterioso commento "Progetto segreto", scatenando così ipotesi e congetture dei fan. Dopo la foto vestita da Wonder Woman, la 44enne attrice condivide una posa sexy e ammaliatrice con tanto di parrucca riccia e un abito blu di pizzo che ricorda la Madonna di "Like a prayer".