Sofia Vergara è la più ricca del reame televisivo

Per la sexy colombiana niente di nuovo. Da anni è lei la più ricca del reame televisivo e, ironia della sorte, non solo per il suo ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella serie tv, bensì anche e soprattutto per entrate derivanti dalle varie pubblicità di cui è gettonatissima protagonista. E in attesa dei nuovi episodi di Modern Family, la bellissima attrice svela su Instagram quale sarà il suo costume per la puntata di Halloween: Wonder Woman!



Altro discorso invece per Kaley Cuoco, che i suoi 24,5 milioni di dollari li ha raccolti quasi tutti da The Big Bang Theory, vestendo i panni di Penny. Terza classificata è Mindy Kaling che arriva a 15 milioni di dollari l’anno, grazie al suo ruolo in The Mindy Project non solo come attrice, ma anche come creatrice e produttrice dello show.



Una new entry dalle promettenti qualità, ovvero bella, sexy e brava è Pryianka Chopra, l’attrice di Bollywood che ha recitato in Quantico e che presto vedremo in Baywatch, il 2016 le ha fruttato già 11 milioni di dollari. E poi c'è la "solita Ellen Pompeo che con la Meredith Grey di Grey’s Anatomy arriva a guadagnare 14,5 milioni di dollari, come Mariska Hargitay per Law and Order...



Ecco la classifica completa:

Sofia Vergara – Modern Family: 43 milioni

Kaley Cuoco – The Big Bang Theory: 24.5 milioni

Mindy Kaling – The Mindy Project: 15 milioni

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy: 14.5 milioni

Mariska Hargitay – Law & Order – Unità vittime speciali: 14.5 milioni

Kerry Washington – Scandal: 13.5 milioni

Stana Katic – Castle: 12 milioni

Priyanka Chopra – Quantico: 11 milioni

Julianna Margulies – The Good Wife: 10.5 milioni

Julie Bowen – Modern Family: 10 milioni

Pauley Perrette – NCIS – Unità anticrimine: 9.5 milioni

Patricia Heaton – The Middle : 8.5 milioni

Emily Deschanel – Bones: 7.5 milioni

Julia Louis-Dreyfus – Veep – Vicepresidente incompetente: 7.5 milioni

Zooey Deschanel – New Girl: 7 milioni