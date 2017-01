Snoop Dogg, il rapper pronto per una serie

16:44 - Momento magico per Snoop Dogg, che tra musica, ospitate e tv non ha un attimo libero. Mentre si prepara all'uscita del suo nuovo album "Bush", prevista per il 12 maggio, ha partecipato al festival cinematografico South by Southwest e ha trovato il tempo per fare una comparsata nella serie tv "Empire". Ma il rapper ha già in cantiere nuovi progetti e insieme al regista Allen Hughes e allo scrittore Rodney Barnes produrrà un serial per HBO.

La serie, che al momento non ha ancora un titolo, sarà ambientata nei primi Anni Ottanta a Los Angeles e seguirà una "famiglia la cui vita apparentemente felice cadrà a pezzi quando la loro comunità si scontrerà con i politici". Durante il suo discorso al South by Southwest, rassegna cinematografica e musicale che si tiene ogni anno in Texas, Snoop (che è cresciuto a Long Beach proprio negli Anni Ottanta) ha spiegato che attraverso la serie ha voluto mostrare gli effetti del Reaganismo sulla sua comunità.