Sms solidale contro la malnutrizione dei bambini in Costa d'Avorio

11:38 - Da d​omenica ​15 febbraio ​l'organizzazione CIAI, Centro italiano aiuti all'infanzia, è impegnat​a con una campagna sms a favore di un progetto contro la malnutrizione infantile: in Costa d'Avorio, dove verrà realizzato un Centro nutrizionale pubblico dedicato soprattutto ai bambini ma aperto a tutti. Il numero solidale per sostenere il progetto è 45505 e l'hashtag di campagna #dicoNOalla fame. Mediaset​ ha aderito alla campagna offrendo spazi gratuiti per la diffusione dello spot video dal 15 al 2​1 febbraio.

Simbolo della campagna "Non ha voce. Ma ha fame" -​ sostenuta da Gioele Dix, voce e immagine degli spot radio e video -​ è un braccialetto ​con tre bande colorate (rossa, gialla, verde)​ che si ispira a quelli utilizzati dagli operatori sanitari per monitorare lo stato di salute e ​quindi ​di malnutrizione dei bambini. Indossarlo durante il periodo di campagna testimonia l'adesione al progetto e la consapevolezza che il cibo non è una risorsa scontata per tutti i bambini.



Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce. Sarà di 2 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TeleTu e TWT e di 2/5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Telecom Italia e Fastweb. Sul sito www.ciai.it si trovano tutte le modalità per poter contribuire alla realizzazione di questo progetto, anche con donazione libera.