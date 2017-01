29 aprile 2015 Smashing Pumpkins, Billy Corgan si dà al wrestling: sarà autore di un programma tv Il frontman della rock band statunitense scriverà storie e svilupperà personaggi per lo show televisivo "Impact Wrestling" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:15 - Il frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, diventa autore televisivo. Il 48enne rocker ha accettato il ruolo di senior producer offertogli dalla TNA Entertainment, società che realizza lo show "Impact Wrestling". Corgan svilupperà nuovi personaggi e scriverà storie per il programma, in onda tutti i mercoledì sull'emittente via cavo Destination America. “Vorrei aprire nuove strade”, ha dichiarato.

L'obiettivo del cantautore è quello di cambiare il linguaggio con il quale questo sport così popolare negli Stati Uniti affronta temi sociali: “Fanno cose sbalorditive e credo che ci siano tanti temi importanti che interessano la gente, come le questioni di genere e razza, che possono essere veicolate da questo sport in maniera rivelatrice”, ha detto il rocker.



Corgan è da sempre un grande fan del wrestling, tanto da aver fondato una società di promozione degli incontri nella sua città natale, Chicago.



Il cantante ha accettato l'incarico nonostante questo sia un periodo di lavoro molto intenso per gli Smashing Pumpinks, che stanno lavorando a un nuovo album dopo Monuments to an Elegy, uscito lo scorso dicembre. A giugno partirà il primo tour acustico della band, che sarà poi impegnata in una serie di concerti in Nord America insieme a Marilyn Manson.