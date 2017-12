Sir Ian McKennel rivuole il ruolo di Gandalf nella versione tv de "Il Signore degli Anelli"

"Il Signore degli Anelli" diventa una serie tv (su Amazon, ndr) e nel ruolo dello Stregone, il mago Gandalf potrebbe esserci nuovamente Ian McKellen . L'attore inglese, che ha 78 anni, e ha interpretato il personaggio nei film di Peter Jackson , se lo augura proprio e si è reso disponibile... ma non è ancora stato contattato..

Poche le informazioni trapelate sulla trama dell'adattamento televisivo della saga di J.R.R. Tolkien, ma quasi sicuramente si tratterà di un prequel della trilogia dei film diretti da Peter Jackson. Intervistato nel corso di una trasmissione sir McKellen ha dovuto esprimersi riguardo alla possibilità di un nuovo Gandalf e la sua risposta è stata: "Cosa intendi con 'un altro Gandalf'? Non ho detto di sì perché non mi è stato chiesto, ma vorresti dire che lo interpreterà qualcun altro? Gandalf ha più di 7,000 anni, quindi non sono troppo vecchio". A diciassette anni dall'ultimo "Signore degli Anelli", e a sei dall'ultimo "Lo Hobbit", Ian McKellen potrebbe quindi tornare a vestire i panni di Gandalf il Grigio...