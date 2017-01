Simpson, la birra Duff è pronta a conquistare il mercato

La birra Duff è pronta a lasciare Springfield per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. A quanto riporta The Wall Street Journal, la 20th Century Fox ha infatti deciso di lanciare sul mercato l'iconico prodotto dei Simpson , anche per frenare le imitazioni vendute in tutti questi anni. Il marchio ufficiale sarà distribuito inizialmente in Cile, per poi conquistare il prossimo anno il Sudamerica e l'Europa.

Il packaging sarà un'esatta replica di quello a cui sono abituati i fan dei Simpson, mentre per il sapore è stato consultato Paul Farnsworth, un mastro birraio inglese.



La Fox ha deciso di iniziare la produzione in Cile perché il Paese in cui sono state riscontrate più versioni contraffatte della Duff. "Poiché il prodotto non è reale, la Fox non può reclamarlo come un marchio di fabbrica" ha spiegato al Wall Street Journal Ariel Casarin, professore di strategia aziendale di Santiago. Lanciandola sul mercato come un vero brand, però, ora potrà finalmente rivendicarne i diritti.



Dopo il Cile la produzione nel prossimo anno si allargherà al resto del Sudamerica e in Europa. Negli Stati Uniti sarà invece disponibile solo nel parco a tema di Orlando (Florida) e Los Angeles (California).