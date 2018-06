31 maggio 2018 15:10 Simone Barbato, lʼex naufrago adesso è un ragazzo di campagna... tra pecore, galline e maiali Il comico di "Zelig" e "Colorado" si è trasferito nella campagna di Ovada e al settimanale Grand Hotel rivela: "Questo è il mio Eden..."

Dalla spiaggia dell'Honduras alle campagne di Ovada (Alessandria), tra pecore, maiali, galline e cinghiali. Simone Barbato, il mimo di “Zelig”, ex naufrago dell’ultima edizione dell’"Isola dei Famosi" ha realizzato il suo sogno: vivere come Heidi in una casetta in mezzo alla natura circondato da animali, come mostrano gli scatti sul settimanale Grand Hotel.

Un ragazzo di campagna insomma, che, dopo l'esperienza televisiva in Honduras, dove ha fatto parlare di sé soprattutto per il presunto flirt con la naufraga Elena Morali, all’epoca fidanzatissima con Scintilla, ha deciso di mollare tutto e ritirarsi. "In realtà in campagna ci sono nato: i miei nonni hanno sempre fatto i contadini, e anche mia mamma Nadia è un imprenditrice agricola, che coltiva l’uva e la vende alle cantine vinicole. Io ho iniziato ad appassionarmi seriamente tre anni fa: ho preso un’ala della cascina di famiglia e l’ho ricostruita tutta in pietra con le mie mani, poi ho cominciato a girare per le fiere alla ricerca di animali da compagnia: maiali, galline, capre...", ha raccontato il comico a Grand Hotel.

Adesso Barbato vive così, in quello che definisce il suo "paradiso terrestre", accanto a nonna Pellegrina e a mamma Nadia, con i suoi 4 caproncini, caproni di razza nana, le sue galline ornamentali, di razza “moroseta” e i suoi “porcastri”, un incrocio fra maiali e cinghiali. "Non li allevo per venderli o per mangiarli, ma solo per amarli come meritano"..