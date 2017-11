Simona Ventura, Stefano Bettarini e il figlio Nicolò si raccontano al Maurizio Costanzo Show

"Si è sempre genitori, anche quando non c'è più l'amore". Simona Ventura, ospite al Maurizio Costanzo Show assieme all'ex marito Stefano Bettarini e al figlio Nicolò, vuole mettere in chiaro un ruolo importante che non deve essere inficiato dal divorzio. "All'inizio non è facile, prevale l'istinto, la voglia di farla pagare all'altro. Ma con il tempo ci si rende conto come le vere vittime di queste separazioni siano i figli, che soffrono la situazione e non ne sono la causa".



Nicolò vive con la madre ma vede il padre in diverse occasioni, soprattutto durante le festività, e quando da piccolo è stato il momento di scegliere uno sport, ha puntato sul calcio. Una passione trasmessagli da Bettarini, senza dubbio, che tuttavia non ha avuto altro ruolo in questa sua scelta. "Prima di considerarli personaggi pubblici" risponde a Costanzo "li vedo come miei genitori e così li tratto. Sono entrambi molto impulsivi ma una cosa di cui sono orgoglioso è che dopo tutto questo tempo si sono riuniti per risolvere i problemi insieme".