Simona Ventura riparte a novembre su Italia 1 con "Selfie"

Sorpresa nella prima serata di Italia 1. A partire da novembre, infatti, Simona Ventura sarà la padrona di casa di "Selfie - Le cose cambiano". 'Tv Sorrisi e Canzoni' anticipa che il programma "punta a ridare autostima e sicurezza alle persone che le hanno perse". Nell'attesa della messa in onda sono ancora aperti i casting, a cui ci si può iscrivere attraverso la pagina Facebook. Si può chiedere aiuto sia per se stessi, sia per una persona cara.