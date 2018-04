Simona Ventura: "La separazione mediatica crea ancora più dolore"

Simona Ventura si è raccontata a cuore aperto soffemrandosi soprattutto sull'amore, quello passato e quello presente, durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Parlando del suo attuale compagno Gerò Carraro, figlio del produttore cinematografico Nicola Carraro, ha ammesso con franchezza di non pensare al matrimonio: "Al momento stiamo bene così, siamo sposati nel cuore. Il matrimonio ci spaventa, conviviamo da 7 anni. L’amore per me ora è fatto di quotidianità". Poi tornando sulla rottura con l’ex calciatore Stefano Bettarini, pur ammettendo che il rapporto ora è "ottimo" ha voluto raccontare le difficoltà dell’affrontare una separazione mediatica. "Quando ci si separa il primo periodo è difficilissimo, soprattutto la difficoltà che abbiamo nella separazione mediatica, quando è su tutti giornali è dolorosissima. Io ci ho messo anni a riprendermi dalla cattiveria".