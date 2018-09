Simona Ventura: “L’incidente di Niccolò ha unito la famiglia”

“L’incidente che è capitato a Niccolò ha rafforzato molto i legami all’interno della famiglia”, così Simona Ventura si confida in un’intervista esclusiva a Mattino Cinque. La neo conduttrice di Temptation Island ha raccontato di come l’aggressione al proprio figlio, avuto dal matrimonio con Stefano Bettarini, abbia aperto uno spiraglio nel dialogo tra Niccolò, Giacomo (figli naturali) e Caterina (affidataria, adottata nel 2014) con il loro papà, nonostante tutte le difficoltà di una famiglia allargata.



Stefano Bettarini, concorrente di Temptation Island con l’attuale compagna Nicoletta Larini, è stato molto vicino a Simona e al loro primogenito che lo scorso 1° luglio era stato accoltellato fuori da una discoteca di Milano. La famiglia allargata si è unita e riunita intorno ai tre figli. “Siamo stati miracolati – dice Simona – Niccolò è ancora vivo ma poteva non esserlo. Per questo, è stato un bene che ci siamo ritrovati tutti insieme”.