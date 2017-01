Simona Ventura: "Io concorrente a L'Isola dei Famosi? Un'offerta accattivante"

Simona Ventura apre a una partecipazione da concorrente a "L'Isola dei Famosi 11 ", che scatterà nei prossimi mesi su Canale 5: "Sicuramente è un'offerta accattivante, quindi vedremo il da farsi", ha detto la conduttrice al settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 6 gennaio, commentando le voci che la vogliono nel cast del reality guidato anche quest'anno da Alessia Marcuzzi .

Da Miami, dove era in vacanza con il compagno, Gerò Carraro, Simona Ventura ha confessato di essere disponibile a vestire i panni della naufraga, dopo essere stata al timone del reality show per ben 8 edizioni, dal 2003 al 2011. "L'Isola è un programma che adoro, al di là del fatto che l'ho condotto, perché ci ho messo tutte le mie energie", ha rivelato Supersimo, che nel commento all'ultima foto condivisa sui social accenna a intense sedute di allenamento. La palestra servirà solo a tornare in forma dopo le feste o a qualcosa di più?