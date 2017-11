Simona Ventura, estate di allenamento in Sardegna

Non è certo un caso che sia soprannominata "SuperSimo": Simona Ventura anche durante le vacanze estive è instancabile . La conduttrice, infatti, mostra ai propri follower su Instagram le giornate passate in Sardegna a fare jogging, a nuotare e ad allenare il proprio corpo che rimane sempre tonico e atletico. Nei momenti di relax, a farle compagnia sono i figli Giacomo e Niccolò, insieme al suo compagno Gerò Carraro.

Sono diverse le istantanee che la ritraggono in versione 'runner', con l'inseparabile cappellino, leggeri occhiali da sole e cuffiette per ascoltare la musica. A Simona Ventura non dà fastidio nemmeno il sole cocente: "Solo i coraggiosi oggi, non c'è nemmeno un alito di vento", dice ai propri fan in un piccolo periodo di pausa durante la corsa.