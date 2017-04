Simona Ventura e Belen Rodriguez di nuovo insieme per "Selfie"

"L'ho dovuta corteggiare e inseguire a lungo, per due mesi e mezzo, sono stata quasi una specie di stalker", rivela sorridendo Simona Ventura, nell'intervista concessa a "Verissimo", fatta a margine del set fotografico per la nuova stagione di "Selfie", il programma di Mediaset che aiuta gli insicuri a prendere confidenza con il proprio aspetto. Naturalmente, Simona si riferisce a Belen Rodriguez, con la quale condividerà il palcoscenico. "Sono molto contenta che alla fine abbia ceduto e abbia accettato" - continua - "Penso che sia un ruolo adatto a lei, che ci stia benissimo e sono convinta che ci divertiremo parecchio assieme". "Per me è un grandissimo onore", le fa eco Belen. "Sarà tutto da seguire" chiosa Simona.