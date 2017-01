Simona Ventura, debutto col botto per "Selfie - Le cose cambiano"

Partenza col botto per "Selfie - Le cose cambiano" , il nuovo programma condotto da Simona Ventura , che, al suo debutto ieri sera su Canale 5, ha tenuto davanti alla televisione 4.183.000 telespettatori raggiungendo il 20.23% di share. Una prima puntata scoppiettante e piena di sorprese, tra litigi e allusioni...

Il programma ha toccato punte che hanno sfiorato il 30% di share e superato i 5.600.000 telespettatori.

articolarmente "interessante" il litigio tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli, che ha visto l'uscita dallo studio della cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo.



Leadership assoluta sul target 15-64 anni (21.25% di share) e netta vittoria anche sui target più giovani (29% di share tra i 15-34enni e 24% di share sul pubblico 15-19 anni). Ottima performance anche sul fronte social: con 50.000 tweet unici, l’hashtag ufficiale #Selfie, per l’intera durata della trasmissione, ha mantenuto il primo posto nei TT Italiani.

Nel corso della puntata sono entrati in classifica altri 7 argomenti riguardanti il programma (#SelfieLeCoseCambiano, #SimonaVentura, #TinaEGemma, #Tina, #Gemma, #cinese, #KatiaRicciarelli)