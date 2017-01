Simona Ventura: "Con Selfie mi rimetto in gioco"

Le sfide non sono mai state un problema per Simona Ventura, che riparte, dal 14 novembre, in prima serata su Canale 5, con "Selfie - Le cose cambiano". Al centro del programma in sei puntate, persone comune, brutti anatroccoli che stravolgeranno look e abitudini per rinascere come splendidi cigni. E la Ventura di rinascite se ne intende. "La mia vita sembra un romanzo, c'è sempre qualche ostacolo da affrontare" ha confessato a 'Tv Sorrisi e Canzoni'.