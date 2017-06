Simona Ventura: "Basta ritocchi, Selfie mi ha aperto gli occhi"

"Amo rinascere ogni volta. Quando mi danno per finita tiro sempre fuori il meglio di me", ha detto SuperSimo a Chi. "Per me non c'è mai stato niente di facile, la mia vita la conoscono tutti e la mia faccia dice chi sono. Nei momenti di grande successo, come è stato per me negli anni Novanta, devi guardarti le spalle, perché il successo porta al potere e il potere alla solitudine. Ti circondi di persone che ti sembrano giuste, e ne escludi altre".



"È una fase che ricordo con entusiasmo, ma che non rimpiango", ha ammesso. "La vita è andata avanti e ho imparato tante lezioni. E voglio vedere quale altro personaggio, dopo i voli che ho fatto negli ultimi 5-6 anni, è tornato a fare quello che faceva prima. Invece, di recente, ho lasciato la Rai per Sky e poi sono ripartita da Agon Channel. C’era una bella differenza perché in quel caso ero consapevole del percorso che avevo scelto".