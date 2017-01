Simona Salvemini, che gambe: l'ex gieffina ritorna sexy sui social

Anche se non la si vede più in tv, Simona Salvemini è molto presente sui social. L'ex gieffina, dopo il Grande Fratello 6, ha continuato a mantenere un contatto diretto con i fan, tanto che su Instagram non solo li delizia con foto osé, dove le belle gambe sono sempre in bella mostra, ma li informa anche sulla sua vita. E' finalmente fidanzata e chissà che non riesca anche a coronare il suo sogno di diventare mamma.