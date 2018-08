Simona Quadarella, la nuova regina del nuoto sogna la tv: "Un reality lo farei"

"Se mi facessero una proposta per partecipare a un programma televisivo, come un reality show, accetterei: perché no? Non mi hanno ancora offerto nulla, ma la televisione si sta interessando a me tra interviste e altri passaggi in tv". La 19enne Simona Quadarella, la nuova regina del nuoto, erede designata di Federica Pellegrini, si è raccontata al magazine "Spy" nel numero in edicola venerdì 17 agosto.