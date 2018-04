Simona Izzo e Cristiano Malgioglio: i nuovi “emozionisti” del Grande Fratello

Il Grande Fratello avrà due super opinionisti, o come si vogliono definire loro “emozionisti”: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. A Pomeriggio Cinque le immagini del duo che affiancherà la conduttrice e che non eviterà di mettere un po’ di pepe nella casa più spiata d’Italia.



Un assaggio lo abbiamo già provato mesi fa nella casa del Gf Vip dove i due, come concorrenti, erano soliti accendersi in discussioni molto “particolari”. Ma ora si ricomincia. Manca poco infatti all'inizio della 15esima edizione, che vedrà ben diciassette nuovi concorrenti, conosciuti e non, pronti a sfidarsi rinchiusi dietro la famosa porta rossa.