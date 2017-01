Silvia Toffanin torna con Verissimo: "Mi vedrete in una versione inedita"

Sabato 3 ottobre alle 16 su Canale 5 torna Silvia Toffanin con " Verissimo ". Quest'anno il talk festeggia 20 anni di messa in onda e la conduttrice parla a " Tv Sorrisi e Canzoni " dei suoi primi dieci alla guida. "Mi somiglia ancora di più, non sono più timida e impacciata come all'inizio. Vi preannuncio una edizione ricca di sorprese ed emozioni, mi vedrete in una versione inedita e giocosa", racconta. Confermatissimi Jonathan e Alvin .

Partito nel 1996 come rotocalco del day time di Canale 5, fin da subito Verissimo si è imposto per il suo linguaggio unico e innovativo. Nel 2006 la trasformazione. Verissimo diventa un talk show settimanale, in onda il sabato pomeriggio, e la conduzione viene affidata a Silvia Toffanin.

Solo nell'arco di questi ultimi 10 anni guidati da Silvia Toffanin, Verissimo ha collezionato una lunga serie di interviste ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo, italiano e internazione: da Cher a Tiziano Ferro, da Renée Zellweger a Laura Pausini, passando per Ron Moss, Paolo Sorrentino e Sharon Stone e ha seguito, in esclusiva, con le sue telecamere, alcuni grandi eventi di costume, come le nozze di Belen Rodriguez e di Elisabetta Canalis.

Inoltre, continuerà il felice connubio tra Verissimo e la soap sbanca ascolti "Il Segreto". Ogni settimana saranno in studio i protagonisti che sveleranno anticipazioni e aspetti inediti della soap spagnola.