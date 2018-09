Silvia Toffanin torna al timone di "Verissimo": "Qui ormai mi sento a casa"

12 anni di conduzione, oltre 400 puntate e più di 2mila ospiti intervistati. Sono i numeri fortunati di Silvia Toffanin, che dal 15 settembre torna su Canale 5 al timone del suo talk show del sabato pomeriggio, "Verissimo" , giunto alla tredicesima edizione : "Dopo tanti anni Verissimo è come un vestito fatto su misura per me", dice la conduttrice in un'intervista a " Tv Sorrisi e Canzoni".

Tanti gli ospiti attesi, primo fra tutti Francesco Totti. "L'ospite dei miei sogni - dice la Toffanin - sarebbe la Regina Elisabetta, ma visto che il protocollo reale non prevede che rilasci interviste, sono passata a un altro re, quello di Roma...".



Non mancheranno naturalmente, come è ormai tradizione del talk show, i protagonisti di reality e talent da “Temptation Island Vip” al “Grande Fratello Vip”, passando naturalmente per “Amici”. E poi vecchi ritorni e nuovi arrivi con tante sorprese. E per tutti sarà come essere nel salotto della propria casa: "Negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli ospiti. Cercheremo anche quest'anno di realizzare interviste che siano racconti di vita veri e sinceri - spiega lei -. Chi è già venuto sa che troverà un clima accogliente in cui si può aprire, senza forzature, perché il rispetto per l'ospite per me e la mia squadra è imprescindibile". "A chi mi chiede 'sempre e solo Verissimo?' rispondo: Sì perché qui mi sento a casa" conclude. Una casa di cui è perfetta e impeccabile padrona.