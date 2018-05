Silvia Toffanin si commuove durante l’esibizione di Irama

Irama canta e Silvia Toffanin si commuove: succede nella puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici. Il cantante della squadra bianca, dopo aver ripercorso i suoi momenti salienti all’interno della scuola, si è esibito sul palco di Amici con un suo singolo, accompagnato dalla lettura di Silvia Toffanin di alcune bellissime parole che parlano di amore eterno e che ripercorrono la storia di Alessio ed Elisa: la donna infatti è morta a causa di un cancro che l'ha costretta ad abbandonare la figlia neonata Anna. Elisa, però, non si è arresa e ha lasciato 18 regali alla bambina per starle vicino fino alla sua maggiore età. Durante il brano Silvia non è riuscita a trattenere l’emozione e si è mostrata visibilmente commossa tanto che per recuperare un po’ il respiro è intervenuta prontamente la stessa Maria De Filippi.