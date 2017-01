Silvia Toffanin: "Non sarò io a condurre l'Isola dei Famosi"

"Non per il tipo di programma che ho sempre seguito. - spiega - Ma credo proprio di non essere adatta per condurre questo genere di trasmissioni. Preferisco continuare sulla mia strada quella dei talk show e delle interviste".



Poi torna a parlare di "Verissimo": "Ogni stagione cerchiamo di migliorare il programma restando sempre vicino alla vita della gente, all'attualità e curando i dettagli. Sono fortunata perché ho trovato una squadra con cui lavoro molto bene, capeggiata da Max Novaresi con il quale sono sempre in piena sintonia".



Tra gli ospiti che vorrebbe nel suo salotto: "In questo momento sicuramente Amal Alamuddin, la neo moglie di George Clooney. Oltre a essere diventata rapidamente una nuova icona di stile, ha una storia interessante. Non è un personaggio dello star system ma un avvocato impegnato anche in cause umanitarie".