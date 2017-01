Silvia Toffanin: "Non amo la mondanità, preferisco godermi la famiglia"

"Poco tempo fa - racconta la Toffanin - quando ero incinta, mi chiedevo come avrei potuto amare così tanto un altro bambino, dedicargli così tante attenzioni. Poi l'affetto si moltiplica senza che uno se ne renda conto: viene naturale". La conduttrice assicura che le feste non le mancano: "In confidenza, le confesso che non le ho mai amate. Preferisco passare del tempo con i miei figli e il mio compagno (Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ndr). E poi Verissimo per me è già una festa: lì mi vesto, mi trucco, incontro tante persone. È il mio lavoro ma è anche un modo per rompere la routine".

Silvia è favorevole alle unioni civili: "E' un passo importante, che bisognava fare per tutte le coppie, eterosessuali o gay". Anche se è un po' perplessa sulla maternità surrogata: "Sono contenta che in Italia non sia consentita. Chi ha avuto un bambino in pancia, sa che staccarsi da lui emotivamente è praticamente impossibile. Alcune donne sono costrette a farlo per gravi problemi economici, lungi da me giudicarle, ma io non lo riesco ad accettare".

E a proposito della lontananza che ogni tanto sono costretti a subire a causa degli impegni confessa: "Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa star bene: tiene vivo il nostro amore".