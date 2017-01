Silvia Toffanin in splendida forma: la prima estate con Sofia

In splendida forma, Silvia Toffanin si rilassa al mare con i figli Lorenzo Mattia di sei anni e Sofia Valentina, nata il 10 settembre scorso. La conduttrice di "Verissimo" si concede una giornata di relax a Portofino in vista di una stagione televisiva impegnativa, come mostrano le foto esclusive del settimanale "Chi". Il talk show compie infatti 20 anni e quest'anno si presenterà in una veste tutta nuova proprio per festeggiare l'importante traguardo.