Silvia Provvedi: "Non potendo lavorare, Fabrizio sta soffrendo molto"

"Finalmente Fabrizio può spegnere le candeline assieme alle persone che ama e a cui vuole bene". È felice e sorridente Silvia Provvedi, la cantante del duo Donatella e fidanzata di Fabrizio Corona, durante l’intervista rilasciata in esclusiva a Mattino Cinque in occasione del 44esimo compleanno dell’ex re dei paparazzi. La 25enne ha raccontato le speranze e le difficoltà vissute da Corona in queste prime settimane fuori dal carcere. "Fabrizio sta soffrendo molto non potendo lavorare e ha presentato l’istanza per poter riprendere in mano la sua vita", racconta la cantante che parla anche dei momenti più duri vissuti in questi ultimi giorni dal suo compagno. "Ha un cumulo di stress assurdo, ha avuto un attacco di panico molto forte che l’ha costretto ad andare in ospedale". Infine la smentita sulle voci di un presunto matrimonio in vista: "Fabrizio me l’ha chiesto ma io ho risposto momentaneamente no".