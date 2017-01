Silvia Provvedi a "Verissimo": "Amo Corona perché ha cuore e sa ascoltare"

Silvia Provvedi parla per la prima volta a cuore aperto della sua relazione con Fabrizio Corona in esclusiva a " Verissimo ". Sabato 21 novembre, alle 16.30, su Canale 5, la gemella mora de Le Donatella sarà ospite di Silvia Toffanin : "Sono molto innamorata perché Fabrizio è una persona di cuore e sa ascoltare". Ospiti della puntata anche Ezio Greggio, Edoardo Leo, Marco Giallini e Paolo Pierobon , il Filippo De Silva in " Squadra Antimafia 7 ".

"La nostra storia va sempre meglio e spero vada sempre bene così", dice Silvia Provvedi a "Verissimo", dove racconta com'è nato l'amore tra lei e Fabrizio Corona, dai primi incontri di lavoro in comunità, alla passione sbocciata fuori. "Fabrizio sta molto bene. Cerca di vivere in maniera più serena possibile e un po' più privatamente, circondandosi solo delle persone di cui si fida e cercando di stare fuori dalle tentazioni che potrebbero destabilizzarlo. E' sereno ed io spero di aiutarlo in questo senso", dice la Provvedi non si sottrae alle domande sulla differenza di età che li divide e a quelle su Carlos, il figlio che Corona ha avuto dalla ex Nina Moric.



Nel corso della puntata Silvia Toffanin intervisterà Jorge Pobes, l'attore che interpreta Anibal Buendi ne "Il Segreto".