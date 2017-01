Shay Mitchell, la star di "Pretty Little Liars" regala scatti sensuali

14:08 - Sdraiata sul letto con indosso solo le mutandine o avvolta in un morbido cardigan, che cade al punto giusto. Dopo il ruolo in "Pretty Little Liars" Shay Mitchell è pronta a conquistare i maschietti con curve perfette e un sex-appeal naturale. "Maxim" l'ha scelta come cover girl del numero di febbraio e lei si è spogliata davanti all'obiettivo del fotografo come una vera professionista.

Di certo la 28enne ha tutte le carte in regola per entrare nei desideri erotici degli uomini, ma non solo. Nella serie tv interpreta infatti Emily, una ragazza omosessuale che intreccia una turbolenta storia d'amore con la compagna di nuoto Paige (Lindsey Shaw).