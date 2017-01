Sharon Osbourne perde un dente in diretta

16:56 - "Oh mio Dio, sto perdendo un dente". Spiacevole incidente in diretta tv per Sharon Osbourne che durante la trasmissione "The Talk" ha lasciato tutti senza parole. La produttrice discografica e moglie di Ozzy ha però rassicurato i presenti e il pubblico a casa: "Nessun problema. E' soltanto uno di quelli impiantati". E poi ha aggiunto ironica: "Ho pure speso una fortuna. Ora cosa dovrei fare? Qualcuno ha della colla?". Ma la colla non è arrivata e la signora Osbourne ha tenuto le mani in bocca per tutta la durata del programma.