Shark Tank, i cinque "squali" valutano nuove startup

" Shark Tank " torna su Italia 1, giovedì 28 maggio, alle ore 21.10. Dopo il successo della prima puntata, in cui i 5 " Squali " hanno investito oltre 1,7 milioni di euro in 6 startup, nuove idee verranno sottoposte alla squadra di imprenditori e tra queste Orange Fiber, la startup che sviluppa filati innovativi e vitaminici dagli agrumi, e Pubster, una App che permette di raccogliere crediti virtuali frequentando i locali che aderiscono all'iniziativa.

I 5 "Squali", Fabio Cannavale (presidente di lastminute.com group), Gianluca Dettori (presidente e fondatore Venture Capital pixel), Gianpietro Vigorelli (pubblicitario), Luciano Bonetti (presidente Foppapedretti) e Mariarita Costanza (direttore tecnico Macnil–Gruppo Zucchetti) dovranno scegliere su quali progetti imprenditoriali investire, dopo la cifra record già assegnata la scorsa settimana, quando sei starup sono state premiate, mentre 8 sono state scartate perché non ritenute idonee o proficue. Tra le idee prescelte, il Polentone, il progetto per la distribuzione della polenta take away, l'IPPS, il sensore di parcheggio portatile, e il Mais Corvino, una tipologia di mais unica al mondo.



Il business format targato Italia1 è stato un successo anche di pubblico, con 1.382.000 telespettatori, pari al 6.39% di share, e un gradissimo seguito tra i giovanissimi (con il 17.35% di share sul target 15-24 anni). Anche sui social, il programma ha avuto grande seguito: su Twitter, l'hashtag ufficiale della trasmissione #SharkTankIT è rientrato infatti nella top ten degli argomenti più discussi della serata.